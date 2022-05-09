Неврологи назвали лучшие продукты для мозга
- 9.05.2022, 11:56
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Они знакомы и доступны каждому белорусу.
Японские и французские ученые утверждают, что лук спасает не только от инфекций, но и способствует развитию интеллектуальных способностей, пишет medicina.ua.
О целебных свойствах лука известно давно. Он является одним из лучших средств, которые эффективно борются с инфекциями и способствуют укреплению иммунитета. Но это отнюдь не все, чем он может нам помочь.
Проведя исследования, японские специалисты обнаружили, что лук очищает клетки головного мозга. Дело в том, что активные серные соединения, которые входят в его состав, попадая в кровь, позитивно воздействуют на многие важные зоны. В результате мозг омолаживается, память улучшается и происходит положительное влияние на эмоции.
Французские ученые провели свои исследования, вследствие чего обнаружилось, что кроме перечисленных полезных свойств, лук и чеснок также снижают риск развития заболевания раком молочной железы.