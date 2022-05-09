Защитников Мариуполя показали до и после вторжения РФ

Защитников Мариуполя показали до и после вторжения РФ6
- 9.05.2022, 12:05
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Как изменились их лица.
В Нацгвардии Украины показали, как война изменила военнослужащих полка "Азов", защищающих Мариуполь.
Там сравнили их фото до и после широкомасштабного вторжения России в Украину. Фото опубликованы в Twitter.
До войны это были улыбчивые молодые люди, на фото после – прошедшие "ад" мужчины, в их глазах видна боль.
The #war changes not only faces, but the souls... pic.twitter.com/u7Yzb3u9kD— НГУ (@ng_ukraine) May 8, 2022