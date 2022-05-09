Защитников Мариуполя показали до и после вторжения РФ 6 9.05.2022, 12:05

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Как изменились их лица.

В Нацгвардии Украины показали, как война изменила военнослужащих полка "Азов", защищающих Мариуполь.

Там сравнили их фото до и после широкомасштабного вторжения России в Украину. Фото опубликованы в Twitter.

До войны это были улыбчивые молодые люди, на фото после – прошедшие "ад" мужчины, в их глазах видна боль.

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