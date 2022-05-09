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InformNapalm: «Судный день», которым Путин хотел пригрозить миру, не смог подняться в небо

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  • 9.05.2022, 12:16
  • 14,986
InformNapalm: «Судный день», которым Путин хотел пригрозить миру, не смог подняться в небо

Именно этим самолетом должно пользоваться руководство РФ в случае ядерной войны.

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что во время парада в России не будет части с авиацией из-за якобы плохой погоды. Однако источники волонтерского проекта InformNapalm называют совсем другую причину.

"Один из инсайдеров в Москве сообщает, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета судного дня", — говорится в сообщении.

Несколько дней назад в Reuters со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Путин 9 мая будет угрожать "концом света". По данным агентства, во время парада должен был лететь самолет "судного дня". На нем должно эвакуироваться руководство РФ в случае ядерной войны. Но не сложилось.

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