Белоруске пришла жировка на более чем $5,5 тысяч 9.05.2022, 12:35

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В чем причина колоссального счета?

Счетчики неумолимы: каким бы ни был тариф на воду, электричество, газ, они бездушно наматывают круги, предъявляя к концу месяца цифры, которые в платежках становятся рублями. Порой очень внушительными рублями.

Недавно хозяйка частного дома получила счет на 19 000 рублей, и все из-за того, что пломба на ее счетчике оказалась не в том состоянии, как надо, пишут «Минск-Новости».

Известно, что белоруска, получившая колоссальный счет, живет одна, а для обогрева дома использует газовый котел. При проведении очередной плановой сверки показаний контролеры обратили внимание, что пломба выглядит подозрительно: имеются явные отличия от заводской. Прибор сняли и направили на экспертизу на завод-изготовитель. Вскоре пришел ответ: действительно, пломба кустарная. А значит, налицо факт самовольного вмешательства в работу счетчика.

— В таких случаях, согласно законодательству, владельцу прибора учета производятся начисления за газ не по счетчику, а по нормативу и с применением тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат, — объяснил начальник службы учета потребленного газа населением УП «Мингаз» Александр Пятница. — При этом берется период не с момента выявления поддельной пломбы, а с даты предыдущей сверки показаний прибора или его проверки. Эта процедура по данному адресу осуществлялась более трех лет назад, поэтому период перерасчета составил максимально возможный срок — 3 года. Собственнице надлежит возместить разницу между стоимостью уже оплаченного объема газа и суммой, начисленной по нормативу и полному тарифу, — 19 150 рублей.

По словам специалиста, женщина утверждала, что не прикасалась к счетчику и не знает, откуда на нем взялась «левая» пломба. Однако закон категоричен: ответственность за работу прибора учета газа полностью несет его владелец.

Если же допустить, что некие злоумышленники сорвали заводскую пломбу (а одного этого факта достаточно для перерасчета, хотя бы счетчик и продолжал работать исправно), то в этом все равно усматривается вина, пусть и косвенная, владельца. Он обязан принять меры по недопущению подобных инцидентов, а если уж такое случилось — сообщить в газоснабжающую организацию и в милицию.

Только при наличии доказательств вины сторонних лиц, которые будут предъявлены суду в самые короткие сроки, собственник может избежать серьезных штрафных санкций. Кстати, отмечают в «Мингазе», не так редки ситуации, когда владельцы утверждают, что манипуляции с прибором учета произвели квартиранты или строители, выполняющие ремонт. Это вполне возможно, но, как говорилось выше, не освобождает потребителя от ответственности.

— Нарушители — собственники частных домов, в которых газ используется не только для приготовления пищи, но и для обогрева. Для квартир это не столь актуально: в среднем потребитель, пользующийся только плитой, платит за газ около 30—50 рублей в год. Зачем ему «отматывать» счетчик? А вот у владельца коттеджа с отопительным котлом выходит около 1,5—2 тысяч рублей в год. Уже есть искушение «похимичить». В результате счет, который выставляется нарушителю, может варьироваться от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч, — предостерегает специалист.

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