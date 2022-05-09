Ученые озвучили семь простых правил для здоровья сердца и сосудов 9.05.2022, 13:38

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Одно из них - отказ от сигарет.

Инсульт, как показывает медицинская практика, может произойти абсолютно с любым человеком вне зависимости от его наследственности или возраста, пишет medicina.ua.

Чтобы защитить себя от инсульта стоит придерживаться 7 простых правил:

1. Отказ от сигарет. Курильщики рискуют раза в 2-3 чаще, чем некурящие люди.

2. Снижение количества потребляемого алкоголя.

3. Физическая активность. Избегайте пассивного отдыха и сидячего образа жизни.

4. Контроль веса. Ожирение является одной из причин возникновения инсульта и ряда других заболеваний, так что старайтесь следить за показателями веса.

5. Сахарный диабет. Необходимо проводить профилактику заболевания. В случае же болезни стоит тщательно следить за состоянием здоровья.

6. Контролировать вопросы давления. Следите за показателями во избежание гипертонии.

7. Посещайте врача. Следует проходить регулярные осмотры в качестве профилактики.

К сожалению, уменьшить риск инсульта до ноля невозможно. Поэтому, помимо профилактических мер, важно знать, как выглядит инсульт и что делать, если он произошёл с вами или кем-то из вашего окружения.

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