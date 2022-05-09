Лукашенко: В Украине так называемые нацбаты истребляют свой народ по этническому признаку 9.05.2022, 13:44

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фото: ТАСС

Заявление военного преступника на 9 мая в Минске.

Лукашенко в своей речи на 9 мая отметился украинофобскими заявлениями. Диктатор и военный преступник заявил, что жителей западных стран их политики якобы использовали втемную в Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане, а теперь в Украине:

— На многострадальной земле сегодня гремят взрывы и гибнут люди. Так называемые нацбаты истребляют свой народ по этническому признаку.

Но агрессором коллективный Запад называет Москву и Минск, поэтому и пытается вычеркнуть из истории нашу культуру, русскую культуру, язык и многовековые традиции, — добавил диктатор. — Не удивительно, что мы, белорусы, разделяем вместе с россиянами бремя незаконных санкций и ограничений, от которых вам, простым европейцам и американцам, будет нанесен больший ущерб, чем нам. Вы это уже почувствовали. Но это только начало.

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