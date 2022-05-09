закрыть
9 мая 2022, понедельник, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские летчики выстреливают боеприпасы в полях

7
  • 9.05.2022, 13:57
  • 13,602
Российские летчики выстреливают боеприпасы в полях
иллюстрационное фото

Военные саботируют преступные приказы.

Некоторые пилоты армии РФ саботируют выполнение приказов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы", - сказал он.

Ким поблагодарил этих российских военных за сознательность.

"Спасибо за это. Так и дальше делайте, никого не слушайте", - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко