Российские летчики выстреливают боеприпасы в полях 7 9.05.2022, 13:57

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иллюстрационное фото

Военные саботируют преступные приказы.

Некоторые пилоты армии РФ саботируют выполнение приказов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы", - сказал он.

Ким поблагодарил этих российских военных за сознательность.

"Спасибо за это. Так и дальше делайте, никого не слушайте", - сказал он.

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