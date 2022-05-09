Российские летчики выстреливают боеприпасы в полях

Российские летчики выстреливают боеприпасы в полях7
- 9.05.2022, 13:57
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Военные саботируют преступные приказы.
Некоторые пилоты армии РФ саботируют выполнение приказов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы", - сказал он.
Ким поблагодарил этих российских военных за сознательность.
"Спасибо за это. Так и дальше делайте, никого не слушайте", - сказал он.