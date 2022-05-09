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Почему Путина ждет разгром

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  • Игорь Эйдман
  • 9.05.2022, 14:11
  • 10,146
Почему Путина ждет разгром
Игорь Эйдман

Глава Кремля наступил на грабли Гитлера.

Путин ученически повторяет архаичную, безнадежно отставшую от реальности логику Гитлера, который начал Вторую мировую войну потому, что считал: Германии нужно вернуть утраченные по Версальскому договору земли и таким образом объединить "немецкий мир", а немцам для процветания необходимо получить дополнительное "жизненное пространство", то есть территорию.

Примерно к этому же стремится Путин. Только место Версальского договора в его рассуждениях занимает распад СССР.

Уже во времена Гитлера было понятно, что рост территории государства отнюдь не ведет к его процветанию, что не территория красит народ, а народ территорию, что территориальные захваты не просто преступны, а бессмысленны.

Германия стала процветающей страной после массы территориальных потерь, немецкий мир сжался до исторического минимума и только после этого стал успешным и самодостаточным.

Авантюра Гитлера была не только величайшим преступлением, но и величайшей глупостью. Время бесконечно расширяющих свои владения империй давно прошло. Британцы (в основном мирно) и французы (после нескольких войн) отказались от своих империй и, по общему теперешнему их мнению, только выиграли.

Однако лишь умные люди учатся на чужих ошибках. А Путин радостно прыгнул на грабли Гитлера. Повторил все глупости фюрера. Начал такую же бессмысленную территориальную экспансию, бесконечную войну за захват территорий.

Закончиться это может только тем же – столкновением с большой международной коалицией, разгромом и гибелью недоимперии и ее безумного фюрера.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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