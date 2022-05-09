Что о параде в России думают россияне: перехват СБУ 6 9.05.2022, 14:36

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Ход войны россияне называют позорным.

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора военных РФ с их родными. Он свидетельствует о том, что рашисты недовольны проведением парада ко Дню победы. Более того, они называют позорным ход войны и не верят в какие-либо перспективы.

"Не знаю, к чему этот парад? На хр*н он нужен? Позорно это все. Больно на душе… но почему-то он (Путин – ред.) решил провести.

У всех настроения нету… Дебилизм полный. Вообще у людей настрой плохой, настроения нет. Все поникшие ходят, грустные – ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас стало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна. Цены такие здоровенные".

Російські настрої до 9 травня: парад – «позорний», перспектив немає, з роботою важко через санкції



Про це свідчать телефонні розмови, які перехопила СБУ.



➡️ https://t.co/SXuVHgrHvJ pic.twitter.com/b6ERLcIhEr — СБ України (@ServiceSsu) May 9, 2022

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