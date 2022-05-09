Немецкие СМИ: Путин готовит россиян к потоку гробов 6 9.05.2022, 15:15

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Пресса назвала российский парад на 9 мая «потемкинским».

В Украине и на Западе подозревали, что Владимир Путин использует свою речь в День победы, чтобы формально превратить «спецоперацию» в открыто провозглашенную войну.

Но, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский автократ ограничился тем, что еще раз повторил свои оправдания агрессии за 24 февраля. Разговоры о необходимости бороться с «нацизмом» составили основную часть его речи в День победы. Издание напоминает, что и в прошлом году Путин произнес речь в духе «нет нацизму». Но в апреле в Санкт-Петербурге мужчину, вышедшего на улицу с плакатом, на котором были написаны эти слова, арестовали и осудили за «дискредитацию российской армии», отмечает «Зеркало недели. Украина».

В свою очередь, издание Focus цитирует президента организации Eurodefense и полковника Бундесвера в отставке Ральфа Тиле, считающего, что речь Путина на День победы была попыткой подготовить россиян к потерям в войне против Украины. По его словам, выступление российского автократа было «маркетинговым ходом». Бывший немецкий военный обратил внимание на то, что Путин очень много говорил о павших на войне и о том, как государство будет заботиться об их семьях. По мнению Тиле, «в ближайшие дни потерь будет еще больше».

Немецкая пресса назвала российский парад на 9 мая «потемкинским», поскольку техника на Красной площади не имеет ничего общего с реальной российской армией.

В Украине и на Западе подозревали, что Владимир Путин использует свою речь в День победы, чтобы формально превратить «спецоперацию» в открыто провозглашенную войну.

Но, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский автократ ограничился тем, что еще раз повторил свои оправдания агрессии за 24 февраля. Разговоры о необходимости бороться с «нацизмом» составили основную часть его речи в День победы. Издание напоминает, что и в прошлом году Путин произнес речь в духе «нет нацизму». Но в апреле в Санкт-Петербурге мужчину, вышедшего на улицу с плакатом, на котором были написаны эти слова, арестовали и осудили за «дискредитацию российской армии».

В свою очередь, издание Focus цитирует президента организации Eurodefense и полковника Бундесвера в отставке Ральфа Тиле, считающего, что речь Путина на День победы была попыткой подготовить россиян к потерям в войне против Украины. По его словам, выступление российского автократа было «маркетинговым ходом». Бывший немецкий военный обратил внимание на то, что Путин очень много говорил о павших на войне и о том, как государство будет заботиться об их семьях. По мнению Тиле, «в ближайшие дни потерь будет еще больше».

«Поэтому Кремль хочет, чтобы общество было морально готово к этому», – сказал эксперт, добавив, что для Украины это фактически ничего не меняет.

С ним согласна газета Sueddeutsche Zeitung, отмечая, что Путин не только поставил знак равенства между Второй мировой войной с одной стороны и оккупацией Крыма и войной против Украины с другой. Он также очень много говорил о российских потерях на войне.

«Впечатляет, как много времени в своем выступлении он уделил военным потерям. Эта тема вообще не обсуждалась в России до сих пор», – отмечает издание.

Тем временем Die Zeit обращает внимание на сам российский парад ко Дню победы и называет его «потемкинским» шоу, не имеющим ничего общего с реальной армией России. На Красную площадь выехали самые современные танки: Т-90М и Т-14 «Армата». И ни одна из этих систем почти не используется российскими военными. В последние дни несколько Т-90М заметили на поле битвы в Украине. Но ВСУ их быстро уничтожили.

Также издание отмечает, что огнеметы ТОС-1А «Солнцепок» всегда участвовали в парадах на Красной площади. Но сегодня их там не было. Лишь несколько старых советских ТОС-1 «Буратино» проехали в колонне. Die Zeit считает, что все ТОС-1А скорее всего задействованы в войне против Украины.

«Шоу на Красной площади имеет мало общего с реальным состоянием российской армии. Учитывая все сообщения об ужасном техническом состоянии российского оружия, которое применяют в Украине, парад на 9 мая кажется абсурдным», – говорится в статье.

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