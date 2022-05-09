Хакеры атаковали российский видеохостинг Rutube

Хакеры атаковали российский видеохостинг Rutube2
- 9.05.2022, 15:26
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На данный момент зайти на платформу невозможно.
В самом сервисе заявили, что хакеры «не получили доступ к видеоархиву», пишет zn.ua.
Российский видеохостинг Rutube перестал работать из-за мощной хакерской атаки. Информация об этом появилась на канале сервиса в мессенджере Telegram.
«Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до RUTUBE. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно», - говорится в сообщении.
Позже на канале появилось сообщение, что «специалисты локализовали инцидент» и «ведут работы по обеспечению безопасности», а также о том, что «третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву». Вместе с тем, о том, что работа сервиса восстановлена, там так и не сообщили.
Сбой в работе сервиса страны-агрессора прокомментировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.