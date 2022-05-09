закрыть
9 мая 2022, понедельник, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под санкции США попали 13 военных из Беларуси

2
  • 9.05.2022, 15:41
  • 4,530
Под санкции США попали 13 военных из Беларуси

Об этом сообщил Энтони Блинкен.

13 военнослужащих из Беларуси стали фигурантами нового санкционного списка США. Об этом сообщает The Washington Post (перевод - «Белсат») со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Запрет на выдачу виз, который распространяется на 2596 российских военнослужащих и 13 белорусских военных, распространяется на лиц, подозреваемых в причастности к расправе над мирными жителями в Буче, пригороде Киева, который стал синонимом ужасных жертв войны», — сказал Блинкен.

О новых санкциях США стало известно 8 мая. Среди них 35 российских физических и 24 юридических лица. Также было заявлено, что США ограничат выдачу виз российским военным и введут санкции в отношении 2,6 тыс. граждан России и Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко