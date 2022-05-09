Под санкции США попали 13 военных из Беларуси 2 9.05.2022, 15:41

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Об этом сообщил Энтони Блинкен.

13 военнослужащих из Беларуси стали фигурантами нового санкционного списка США. Об этом сообщает The Washington Post (перевод - «Белсат») со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Запрет на выдачу виз, который распространяется на 2596 российских военнослужащих и 13 белорусских военных, распространяется на лиц, подозреваемых в причастности к расправе над мирными жителями в Буче, пригороде Киева, который стал синонимом ужасных жертв войны», — сказал Блинкен.

О новых санкциях США стало известно 8 мая. Среди них 35 российских физических и 24 юридических лица. Также было заявлено, что США ограничат выдачу виз российским военным и введут санкции в отношении 2,6 тыс. граждан России и Беларуси.

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