Ученые назвали продукты, которые полезны для здоровья суставов 4 9.05.2022, 15:47

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Исследование специалистов длилось 8 лет.

Регулярное потребление овощей и фруктов, богатых каротеноидами, придающих им желтую или оранжевую окраску, снижает риск развития воспаления суставов, или артритов, пишет medicina.ua.

Полагают, что это связано со способностью каротеноидов оказывать антиоксидантный эффект, то есть предотвращать повреждающее действие свободных кислородных радикалов на клетки и ткани нашего организма, в том числе и формирующие суставы и связки.

Ученые из The University of Manchester в течение 8 лет (с 1993 по 2001 год) наблюдали за более чем 25 тысячами пациентов, оценивая взаимоотношения между потреблением каротеноидов и риском развития артрита. За указанный период артрит развился у 88 пациентов. Группой сравнения послужили 176 здоровых людей.

Обнаружено, что среднесуточное потребление таких каротеноидов, как бета-криптоксантин (beta-cryptoxanthin) и зеаксантин (zeaxanthin) среди пациентов с артритами было, соответственно, на 40 и 20 процентов ниже, чем среди пациентов из группы сравнения. В тоже время, уровень потребления двух других известных каротеноидов лутеина (lutein) и ликопена (lycopene) не влиял на риск развития воспаления в суставах.

Дальнейший анализ показал, что среди лиц с максимально высоким потреблением бета-криптоксантина и зеаксантина риск развития полиартрита оказался в два раза более низким, чем у лиц с минимальным потреблением этих естественных антиоксидантов.

По мнению авторов исследования, полученные ими данные еще больше повышаю очевидность утверждения о том, что с наряду с витамином С антиоксиданты бета-криптоксантин и зеаксантин обладают защитным действием в отношении развития воспалительных заболеваний суставов.

Есть множество методов лечения этого заболевания, но правильная диета стоит на первом месте. Необходимо есть достаточно фруктов и овощей.

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