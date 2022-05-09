Батальон имени Калиновского: Чувствуем сильную поддержку со стороны белорусов 4 9.05.2022, 15:53

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Бойцы белорусского батальона провели брифинг в Киеве.

Белорус Ян Мельников, который с 2014 года воевал в одном из добровольческих батальонов на востоке Украины, а сейчас находится в составе белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, сообщил «Радыё Свабода», что его отца осудили на 15 суток административного ареста за участие в антивоенном пикете.

«Белорусское общество массово выступало против участия Беларуси в этой войне. Личный пример моего отца, который был задержан и заключен на 15 суток за то, что вышел на акцию против участия Беларуси и использования ее территории в этой войне», — рассказал Ян Мельников 9 мая на брифинге в Киеве.

Мельников сообщил украинским и зарубежным журналистам, что в Беларуси до сих пор продолжаются жестокие репрессии, которые начались в стране после массовых акций протеста против фальсификаций итогов выборов в 2020 году.

«Чтобы вы понимали, после 2020 года, когда у нас произошли убийства протестующих, оппозиционеров, когда у нас были массовые репрессии и искалечены сотни людей, сотни тысяч граждан выехали из страны. Сегодня выйти на акцию против войны — это то же, что сейчас выйти на акцию протеста в Крыму или в Донецке. Но при этом мы видим большое количество людей, которые выходят на улицу, хотя понимают, какие ужасающие условия их ждут», — пояснил Ян Мельников.

Другой солдат белорусского батальона Вадим Кабанчук отметил, что белорусы своим участием в войне против России на стороне Украины «отстаивают честь белорусского народа».

«Своим примером мы показываем, что белорусы не поддерживают режим Лукашенко и его действия», — подчеркнул Вадим Кабанчук.

Представители батальона имени Кастуся Калиновского добавили, что еще много белорусов хотели бы присоединиться к белорусским инициативам в Украине и они чувствуют сильную поддержку со стороны граждан Беларуси, находящихся на родине.

Ранее правозащитники заявляли, что с 24 февраля за участие в антивоенных акциях в Беларуси задержали по меньшей мере 1,5 тысячи человек.

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