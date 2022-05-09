Мобилизация по-путински - контракт со смертью 3 Леонид Невзлин

9.05.2022, 16:08

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Леонид Невзлин

Как крейсер «Москва», режим может пойти ко дну.

В последние дни все гадали: назовет ли Путин 9 мая войну войной (а она идет, напомню, уже 75-ый день), объявит ли мобилизацию – всеобщую или частичную – или не объявит? Сегодня не объявил.

Но мобилизация по сути уже идет - тихой сапой. Как российские войска вторглись в Украину без объявления войны, так и солдат уже давно отправляют на убой. Уговорами, посулами и запугиваниями власти принуждают глупых и бедных становиться контрактниками.

Это значит, что больше и больше людей вырывают из их привычной жизни и отправляют воевать на неоправданной братоубийственной войне. Делают из них убийц и насильников - или возвращают домой «грузом 200».

Но вместе с ростом скрытой мобилизации растет и число отказников. Их унижают, запугивают уголовными делами, ставят в военные билеты печати «Склонен к предательству, лжи и обману». Но все больше людей, кажется, понимают, что в путинской России черное – это белое. А оказаться предателем – самый моральный выбор. Даже если делают его из страха за свою жизнь.

Путин проводит скрытую мобилизацию, а открытую объявить боится. Потому что он прекрасно знает, что это может стать последней каплей терпения народа, и его проржавевший, как крейсер «Москва», режим может пойти ко дну. Готовность махать георгиевскими ленточками на сгоне бюджетников - это одно. Получать похоронки совсем другое. Тут и знаменитый своим терпением русский народ может не стерпеть.

Леонид Невзлин

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