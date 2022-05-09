Предприятия по всей Беларуси останавливают производства 3 9.05.2022, 16:19

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иллюстрационное фото

Власти панически пытаются скрывать катастрофическую ситуацию.

- Нам на почту приходят сотни сообщений о том, что на тех или иных предприятиях по всей Беларуси начинают останавливаться производства, - пишет телеграм-канал «БОР».

Если отсутствие рынков сбыта еще хоть как-то компенсируется работой на склад, то проблемы с поставками запчастей и комплектующих для производства продукции и ремонта производственного оборудования приводят к остановкам цехов уже сегодня.

Власти всячески пытаются скрывать катастрофическую ситуацию, но как бы ни старались, замалчивать уже не получается. Мертвые станки и пустые полки кладовых становятся наглядным примером «крепкого хозяйствования».

К примеру, нехватка, казалось бы, такой мелочи как подшипники, приводит к остановкам производств на целом ряде предприятий. «Беларуськалий» не может починить транспортировочные ленты, МТЗ нечего поставить в коробку передач трактора, на МЗКТ без подшипников стоят станки.

Так кризис наступает на кошельки рабочих (нет производства, нет сбыта, нет зарплат). Санкции так же влияют и на другие сферы жизни. Топливо стоит уже почти доллар. Вы скажете, что в Европе бензин стоит полтора евро и будете правы, но и уровень зарплат в четыре раза выше. В то же время, такие продукты как гречка, сахар, картофель, морковь в Европе в два, а то и в три раза дешевле чем в Беларуси.

К таким вот последствиям нас привел агрофашист и наше молчание. Санкции продолжат набирать силу, народ беднеть, а хунта закручивать гайки до характерного хруста. Так стоит ли терпеть до этого самого «хруста» или попытаться изменить свою жизнь уже сейчас?

Начните действовать, перестаньте быть безучастными. Хат с краю больше не осталось. Ищите способы борьбы, создавайте отряды самообороны, развивайте себя и окружающих вас людей. Совсем скоро вам предстоит сделать решающий шаг и к этому нему нужно быть готовым.

Будь готов!

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