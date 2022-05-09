Как остановить империю 3 Владимир Вятрович, НВ

9.05.2022, 16:23

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ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

Для России это не первая война даже после развала СССР.

Нынешняя война для Украины — это продолжение столетней войны за независимость, которая началась после первой попытки украинцев создать государство еще в начале ХХ века. Для России это не первая война даже после развала СССР.

Разжигание конфликтов, поддержка сепаратистских движений и авторитарных режимов были и остаются для нее способом удержать контроль над постсоветским пространством.

Еще когда красный флаг над Кремлем меняли на триколор, Россия уже провоцировала сепаратизм в Грузии и Молдове, прибегая к прямому военному вмешательству. В марте 1992 года базирующиеся в Приднестровье российские войска совместно с вооруженными Россией сепаратистами начали боевые действия против Молдовы.

Россияне цинично называли свои войска «миротворческими» и «нейтральными». На самом же деле Россия ликвидировала молдавскую власть в Приднестровье. Погибли более 1200 человек. Соглашение между президентами России и Молдовы о прекращении огня заморозило конфликт, но Молдова потеряла территориальную целостность.

И сегодня, спустя 30 лет, марионеточная Приднестровская республика и базирующиеся в ней российские войска угрожают безопасности не только Молдовы, но и Украины.

Одновременно Россия раздувала войну двух сепаратистских образований против Грузии.

Согласно подписанному в 1992 году соглашению между Грузией и Россией в Южную Осетию вошли смешанные российско-грузино-югоосетинские миротворческие войска. Это не разрешило конфликт, погибло более 2 тысяч человек, зато позволило России установить контроль над частью грузинской территории.

Тогда же подстрекаемая Россией Абхазия провозгласила независимость и начала боевые действия против грузинских сил. Россия, снова декларируя «нейтралитет» и «миротворчество», не только предоставила оружие, но и напрямую участвовала в боевых действиях.

В 1993 году после подписания трехстороннего Сочинского соглашения грузины вывели из Сухуми тяжелое вооружение. После чего россияне и абхазцы сразу пошли на штурм города. Россия применила даже боевую авиацию и флот. Через месяц россияне оккупировали всю Абхазию. 16 тысяч человек погибли. Значительная часть из них — гражданские грузины, которых пытали и убивали. 250 тысяч грузин — половина всего населения Абхазии — были вынуждены покинуть дома.

В течение 1992−1997 годов Россия воевала и в Таджикистане. Под видом «миротворцев СНГ» поддерживала пророссийский таджикский режим в гражданской войне. Боевые действия довели страну до обнищания. 60 тысяч человек погибли, более миллиона стали беженцами.

Еще более жестокие войны Россия развязала на собственной территории. Точнее, на территории Чечни, народ которой никогда не признавал российскую оккупацию. И в 1991 году на референдуме провозгласил независимость и избрал генерала Джохара Дудаева президентом. Россия не признала независимость Чеченской Республики Ичкерия, и три года спустя российская армия начала Первую чеченскую войну.

В декабре 1994 года российский президент Ельцин объявил «спецоперацию по защите граждан от экстремистов», а в новогоднюю ночь российские танки пошли на штурм Грозного. Министр обороны России Грачев обещал взять чеченскую столицу за два дня. Знакомая риторика, не правда ли?

Битва за Грозный длилась три месяца, и россиянам удалось взять город, только с помощью артиллерии и авиации превратив его в сплошные руины.

Несмотря на огромное преимущество в численности и вооружениях, Россия столкнулась в Чечне с мощным сопротивлением.

Ни убийство управляемой ракетой президента Дудаева, ни варварские бомбардировки, ни террор против гражданских (например, убийство 300 мирных жителей в селе Самашки) не помогли россиянам победить.

Летом 1996-го чеченцы молниеносно освободили крупнейшие города страны Грозный, Аргун и Гудермес и оцепили тысячи российских солдат. Россия была вынуждена вывести войска из Чечни и подписать Хасавюртовские соглашения, отложившие вопросы о статусе республики на 5 лет. Аслан Масхадов, главнокомандующий, триумфально освободивший Ичкерию от российской оккупации, был избран президентом.

Однако любое мирное соглашение Россия использует только для подготовки к новому нападению.

В августе 1999 года Ельцин назначил ставленника ФСБ Владимира Путина премьер-министром и объявил своим преемником.

Через несколько недель российские спецслужбы взорвали в Москве и других городах России жилые дома, убив более 300 собственных граждан. Запугав людей, российские власти обвинили в терактах чеченцев и начали Вторую чеченскую войну.

Через четыре месяца россияне с тяжелыми боями захватили Грозный, но война продолжалась еще десять лет. В 2005 году россияне убили президента Масхадова. Чечню превратили в усеянную трупами руину и в конце концов установили там марионеточный кадыровский режим.

Всего в небольшой Чечне россияне убили не менее 100 тысяч человек, в основном гражданских. Потери российской армии, по официальным данным, превысили 12 тысяч убитыми. Мир проигнорировал страшные военные преступления в Чечне.

Убедившись в полной безнаказанности, Россия в августе 2008 года напала на суверенную Грузию. Реакция мира и сопротивление грузин заставили российские войска остановиться у Тбилиси и отойти. Однако Абхазия и Южная Осетия были полностью оккупированы. Но за эту агрессию Россия не понесла никакого наказания.

В 2014 году, когда режим Януковича в Киеве убивал Небесную сотню, Россия начала вторжение в Крым, а затем и в другие области Украины. Решительное сопротивление украинцев разрушило планы захвата всего юга и востока нашей страны. Однако Крым был аннексирован, а Донбасс стал ареной войны против российских оккупантов.

И, наконец, 24 февраля этого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Которое, как и предыдущие войны, называет «специальной операцией». В Украине россияне применили весь арсенал преступлений, испытанных ранее. Это самая масштабная из войн, развязанных Российской Федерацией. Но и сопротивление Украины — мощнее всего, с чем российские захватчики до сих пор сталкивались.

Украина обязательно победит. Но конец любой войны для России — это только начало подготовки к следующей. И так будет продолжаться, пока мир не будет освобожден от Российской империи, а на ее месте не возникнут национальные государства, которые будут уважать правила цивилизованного сожительства.

Владимир Вятрович, НВ

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