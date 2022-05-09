Маск назвал сроки высадки человека на Марсе 2 9.05.2022, 16:32

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На данный момент SpaceX работает над первым орбитальным испытательным полетом космического крейсера Starship.

Главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл анонсировала, что высадка людей на Марс станет возможной к концу 2020-х годов.

Как пишет Business Insider, по ее мнению, «высадка на Марс будет возможна уже в этом десятилетии».

Шотвелл также подчеркнула, что важно доставить на Марс какой-либо действительно крупный груз. Это приблизит момент высадки и людей.

«В течение пяти или шести лет все увидят, что это реально», — добавила она.

Такие же сроки высадки на Марс ранее прогнозировал и генеральный директор SpaceX Илон Маск. В середине марта он заявил, что высадка возможна уже в 2029 году.

На данный момент SpaceX работает над первым орбитальным испытательным полетом космического крейсера Starship. Сначала ему предстоит доставить экипаж и груз на Луну, а затем — и на Марс.