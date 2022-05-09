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Маск назвал сроки высадки человека на Марсе

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  • 9.05.2022, 16:32
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Маск назвал сроки высадки человека на Марсе

На данный момент SpaceX работает над первым орбитальным испытательным полетом космического крейсера Starship.

Главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл анонсировала, что высадка людей на Марс станет возможной к концу 2020-х годов.

Как пишет Business Insider, по ее мнению, «высадка на Марс будет возможна уже в этом десятилетии».

Шотвелл также подчеркнула, что важно доставить на Марс какой-либо действительно крупный груз. Это приблизит момент высадки и людей.

«В течение пяти или шести лет все увидят, что это реально», — добавила она.

Такие же сроки высадки на Марс ранее прогнозировал и генеральный директор SpaceX Илон Маск. В середине марта он заявил, что высадка возможна уже в 2029 году.

На данный момент SpaceX работает над первым орбитальным испытательным полетом космического крейсера Starship. Сначала ему предстоит доставить экипаж и груз на Луну, а затем — и на Марс.

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