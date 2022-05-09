Как выглядят трехкомнатные квартиры в Минске до $60 тысяч 1 9.05.2022, 16:36

1,872

Продавцы этих квартир на днях снизили цены.

Realt.by нашел трехкомнатные квартиры, стоимость которых снизилась за последние несколько дней. Все они находятся в разных районах Минска и большинство из них стоит меньше 60 тысяч долларов. Посмотрите, как они выглядят.

Улица Геологическая (микрорайон Степянка)

Продается трехкомнатная квартира по адресу улица Геологическая, 125. Пятиэтажный кирпичный дом был построен 1975 году. Общая площадь квартиры — 50, 5 м², кухня — 6,1 м².

В квартире установлены стеклопакеты, лежит линолеум. Имеется застекленный балкон и подвал в доме. Санузел в квартире раздельный.

Дом расположен у лесопарка Степянка, прямо из окон открывается шикарный вид на сосны. Недалеко находится продуктовый магазин, в шаговой доступности детский сад, школа, почта. На общественном транспорте легко доехать до станций метро "Восток" и "Тракторный завод".

Стоимость трешки - 54 тысячи долларов.

Улица Харьковская (район станции метро "Пушкинская")

Дом, в котором продается квартира, находится на Харьковской, 80к2. Он был построен в 1962 году, а последний капремонт был в 2011-м. Общая площадь квартиры - 57 "квадратов". Кухня занимает 5,7 м².

Ремонт квартире необходим. Возможно, найдутся ценители, которые сохранят в квартире старый паркет. Владельцы оставляют покупателям и мебель, и бытовую технику. В квартире есть балкон и совмещенный санузел.

К дому примыкает Тучинский сквер с красивым водоемом и благоустроенной зоной отдыха. Напротив есть Маломедвежинский сквер. В округе хорошо развито транспортное сообщение: до станции метро «Пушкинская» две остановки. В шаговой доступности располагаются множество магазинов: «Евроопт», «Провиант» и «Теремок», а также детские сады и школа.

Стоимость квартиры — 55 тысяч долларов.

Улица Сердича (район станции метро «Пушкинская»)

Квартира располагается в пятиэтажном доме 1967 года постройки по улице Сердича, 8к2. Общая площадь квартиры — 59,5 м², кухня — 6,2 м².

Здесь есть застекленный балкон и раздельный санузел. На окнах установлены стеклопакеты, на полу в комнатах лежат деревянные доски.

Квартира находится в благоустроенном районе. В шаговой доступности есть продуктовый магазин, детский сад, школа, библиотека, почта, аптека, фитнес-клуб, кафе, парикмахерская и зоомагазин. Станция метро «Пушкинская» и остановка общественного транспорта находятся в нескольких минутах ходьбы от дома. Рядом располагается сквер Дубки и парк 60-летия Великого октября.

Цена за объект составляет - 57 900 долларов.

Улица Голодеда (микрорайон Чижовка)

Девятиэтажный дом 1969 года постройки находится по адресу улица Голодеда, 43. На 7 этаже там продается трехкомнатная квартира общей площадью 63, 3 м² с кухней в 8 "квадратов".

В квартире одна комната является проходной. Здесь же есть два балкона. Один из них растягивается на жилую комнату и кухню. Оба застекленные стеклопакетами.

Напротив дома находится зеленая зона и Чижовское водохранилище.

Стоимость квартиры — 58 900 долларов.

Улица Ташкентская (микрорайон Чижовка)

Квартира находится в девятиэтажном доме 1977 года постройки на улице Ташкентская, 24к3. Площадь трешки — 75 квадратных метров, кухня занимает больше 9,2 м².

Квартира практически пустая и готова к ремонтным работам. В ней есть две лоджии и раздельный санузел.

Дом расположен в трех минутах ходьбы до «Чижовка-Арены». Рядом находится водохранилище и парк имени 900-летия города Минска.

В шаговой доступности несколько общеобразовательных школ и детских садов, магазины, торговые центры, спортивные и медицинские учреждения, объекты сервисного обслуживания и досуга.

Стоимость квартиры - 60 тысяч долларов.

Проспект Пушкина (район станции метро "Пушкинская")

Трехкомнатная квартира находится в панельном доме 1973 года постройки на проспекте Пушкина, 23. В 2016 году в доме проходил капитальный ремонт. Ее общая площадь составляет 62,99 м², а размер кухни - 7,6 м².

В квартире, судя по фотографиям, есть две проходные комнаты. Также имеется балкон и раздельный санузел.

Возле дома есть остановка общественного транспорта. Недалеко располагается и станция метро «Пушкинская».

Стоимость квартиры — 59 990 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».