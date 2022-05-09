Что происходит в Чернобыльской зоне? 2 9.05.2022, 16:49

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Некоторые изменения заметили на спутниковых снимках.

После провала наступления российских войск на север Украины Чернобыльская зона отчуждения продолжает изменяться. Некоторые изменения на спутниковых снимках Sentinel-hub нашел «Флагшток».

Автомобильный мост через Припять около Чернобыля, который российская армия использовала для доставки войск в западную часть Киевской области (10 километров от границы Беларуси), оказался частично разрушен. Разрушение произошло уже после отступления российских войск во второй половине апреля.

На белорусской территории можно заметить, что на Припяти в месте расположения понтонной переправы, которую перед наступлением соорудили войска РФ (5 километров до границы Украины), сохраняется активность. Дороги к переправе за прошедший месяц стали заметно ярче. Это свидетельствует об их использовании.

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