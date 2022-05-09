Киркорову и компании запретили въезд еще в одну страну Европы 9.05.2022, 17:24

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Запрет на въезд бессрочен, поэтому, вероятно, персоны нон грата больше никогда не смогут приезжать в эту страну.

Российским артистам Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну запретили въезжать в Латвию на бессрочный период.

9 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запрещают въезд в страну четырем российским артистам, сообщает glavred.info.

Среди них:

Филипп Киркоров,

Владимир Винокур,

Ирина Винер-Усманова,

Евгений Петросян.

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Евгения и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике, установив бессрочный запрет на въезд в Латвия", – сообщил министр.

К тому же запрет на въезд бессрочен, поэтому, вероятно, персоны нон грата больше никогда не смогут приезжать в Латвию.

В апреле Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову, но также Полине Гагариной. Эти звезды "отличились" поддержкой путинского режима и войны, так что 5 лет не смогут приезжать в балтийскую страну.

Литва еще в январе 2021 года Киркорову на 5 лет запретила въезд в страну из-за посещения оккупированного Крыма. Тогда артист пытался оспорить решение, но проиграл апелляцию.

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