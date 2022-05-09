Украинские войска закрепились на северо-западных подходах к Северодонецку

Украинские войска закрепились на северо-западных подходах к Северодонецку4
- 9.05.2022, 17:59
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Сейчас идет зачистка ВСУ территории Белогоровки.
Село Воеводовка на северо-запад от Северодонецка взято под контроль Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Воеводовка полностью наша, ВСУ закрепили позиции", – написал он.
Село – последний рубеж на пути российского наступления со стороны Рубежного в направлении Северодонецка по дороге Р-66.
Гайдай отметил, что в Рубежном оккупанты "ежедневно несут потери": только за вчера минус пять танков, около двух десятков 200-ых (уничтоженных. — Прим. ред.), много раненых".
Линия обороны на этом участке, по его данным, "без изменений".
Глава ЛОВА сообщил, что в разрушенной россиянами Попасной украинские войска держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет, и "скоро" ситуация якобы "должна измениться в нашу сторону".
Сейчас идет зачистка нашими войсками территории Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке накануне перешли оккупанты.
"Как только уберут всех "лишних", спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома. Надеемся, что они дождутся", – написал чиновник.
После зачистки Белогоровки эвакуация возобновится, анонсировал Гайдай. По его информации, на свободной территории Луганской области до сих пор остаются более 40 000 человек.