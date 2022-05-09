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Российские оккупанты возобновили штурм «Азовстали»

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  • 9.05.2022, 18:16
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Российские оккупанты возобновили штурм «Азовстали»

Пытаются отрезать возможные выходы.

На фоне парада к 9 мая, который оккупанты организовали в Мариуполе, вокруг "Азовстали" продолжают вестись бои. В настоящее время российские военные пытаются перекрыть все пути отхода украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Сегодня россияне сосредоточились на подрыве моста, по которому шла эвакуация, пытаясь максимально отрезать наших защитников от возможности выхода. Ад продолжается", - рассказал он.

Как сообщалось, оккупанты так и не смогли преодолеть оборону украинских войск на "Азовстали". По этой причине высшее руководство России намерено применить химоружие против наших военных.

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