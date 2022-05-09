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Из-за сильнейших паводков в Добруше теперь почти как в Венеции

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  • 9.05.2022, 18:31
  • 4,358
Из-за сильнейших паводков в Добруше теперь почти как в Венеции

Видеофакт.

Читатели телеграм-канала «Гомельская весна» поделились видео из затопленного Добруша — на нем люди, слаженно работая веслами, плывут на лодке прямо по залитой водой улице. Ролик сопровождается подписью: «Добруш — чем не Венеция?»

Нынешний паводок в Добруше — сильнейший за последние 9 лет. Из-за разлива Ипути и ее притока Хоропоти начались затопления подворий, подвалов и даже домов. На огородах уничтожены посевы, жителям районов, прилегающих к реке, приходится передвигаться на лодках.

А в начале мая подтопления начались не только на Соже и Ипути, но и на Днепре — на участке ниже Речицы, на Березине у Светлогорска, Припяти у Наровли и некоторых притоках. Такой паводок объясняют большим количеством осадков в апреле, вдобавок в бассейнах Сожа и Днепра он наложился на максимум весеннего половодья.

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