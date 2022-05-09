Минфин РФ прогнозирует самый серьезный обвал экономики страны с 1994 года 5 9.05.2022, 18:34

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Санкции работают.

России грозит самый глубокий экономический спад почти за три десятилетия из-за санкций, введенных после начала войны РФ против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз Минфина РФ.

По оценке ведомства, ВВП сократится на 12% в этом году. Минэкономики РФ прогнозирует спад на 8%.

«Основные негативные факторы — это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также увеличение оттока иностранных компаний. Все это, вероятно, будет постепенно расширяться, с переносом большого количества негатива на 2023 год», — прокомментировала Наталья Лаврова, главный экономист финансовой группы БКС в Москве.

Если учитывать только текущие санкции, она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году.

Банк России заявил 29 апреля, что ожидает сокращения на 8−10% в этом году. Международный валютный фонд прогнозирует падение на уровне 8,5%, в то время как опрос экономистов, проведенный Bloomberg, показал среднее снижение на 10,3%.

Инфографика: bloomberg.com

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