Больше месяца политзаключенному не передавали лекарства, которые он должен принимать после перенесенного рака 9.05.2022, 19:17

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Евгений Галич был задержан в начале марта.

Гомельчанин Евгений Галич был задержан в начале марта. Все время, что он сидел в ИВС, он провел без гармонального препарата, который должен принимать регулярно после рака щитовидной железы, передает nashaniva.com.

Сначала Евгения держали по административным статьям, после завели уголовку. Его обвиняют по двум статьям — 203-1 (незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных) и 369 (оскорбление представителя власти). Сейчас он в гомельском СИЗО. Галич признан политзаключенным

У мужчины была опухоль щитовидной железы. После болезни он должен был регулярно принимать гормональный препарат, который замещает ее функции.

Евгению передали необходимые лекарства в ИВС, но до него они там не дошли. Хотя следователь звонил в онкодиспансер узнать, действительно ли человек стоит на учете. И только через неделю, как мужчину перевели в СИЗО, ему передали препарат.

Больше месяца Евгений провел без необходимых лекарств.

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