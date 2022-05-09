Война РФ против Украины: бои продолжаются 9.05.2022, 19:22

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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 9 мая.

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на вечер 09.05.2022.

"Противник проводит наступательные действия на Востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Враг содержит на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей российской федерации наряды пограничной службы федеральной службы безопасности. Проводит инженерно-фортификационное оборудование оборонных позиций вблизи государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг наступательных действий не производил. Ведет оборону. Основные усилия продолжает сосредоточиваться на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм - Барвеиково и Изюм - Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, овладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Удачи не имел. Отошел на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия в районе населённого пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям. Ожидается наращивание указанной группировки за счет подразделений, выполнявших задания в районе города Мариуполь.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник проводит перегруппировку имеющихся подразделений с целью улучшения тактического положения своих войск. Наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны, совершенствует инженерное оборудование позиций. Для недопущения перебрасывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления, их сковывание, проводит демонстративные действия.

На Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Молдова обстановка осталась без изменений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный "режим тишины", возобновил обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь".

На временно захваченных территориях Украины противником продолжается проведение мер административно-полицейского режима. Осуществлена имитация празднования так называемого "дня победы" для российских средств массовой информации в отдельных захваченных населенных пунктах.

Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины", - говорится в сообщении.

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