Зеленский встретился с генсеком Совета Европы 9.05.2022, 20:03

Он обсудил с Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Гарант подчеркнул, что для Украины важно показать результаты тех зверств, которые российские военные совершали на территории Украины, в частности в Киевской области.

"Совет Европы стал первой организацией из тех, что исключили Россию из своего состава. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны. Благодарен Генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич за визит. Для нас важно, что вы воочию убедиться в военных преступлениях, которые совершали оккупанты на Киевщине", - говорится в сообщении.

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