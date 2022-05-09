США отменили таможенные пошлины на украинскую сталь
- 9.05.2022, 20:19
Работа над упразднением этих ограничений велась несколько лет.
США отменили таможенные пошлины на украинскую сталь и изделия из нее. Речь идет об ограничениях, которые в 2018 году ввела администрация бывшего американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook.
"США упразднили пошлины на украинскую сталь и изделия из стали", - написала Свириденко.
По ее словам, объявление об отмене пошлин сделала министр торговли США Джина Раймондо. Как отметила вице-премьер, работа над упразднением этих ограничений продолжалась несколько лет.
"Речь идет об остановке действия 25% пошлин, введенных в 2018 году администрацией Трампа", - уточнила Свириденко.