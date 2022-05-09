Вадим Кабанчук и Ян Мельников: Большинство белорусов поддерживают борьбу Батальона имени Калиновского 9.05.2022, 20:43

Они сражаются за нашу и вашу свободу.

Белорусские добровольцы из Батальона имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук и Ян Мельников провели пресс-конференцию для украинских и зарубежных журналистов. Белорусы отвечали на вопросы журналистов по-украински.

Добровольцы отметили, что большинство белорусов выступают против агрессии РФ в Украине. Также белорусы осуждают режим Лукашенко, который стал соучастником агрессии России.

«Белорусское общество массово выступало против участия Беларуси в этой войне. Личный пример моего отца, который был задержан и заключен на 15 суток за то, что вышел на акцию против участия Беларуси и использования ее территории в этой войне», — рассказал Ян Мельников 9 мая на брифинге в Киеве.

Другой солдат белорусского батальона Вадим Кабанчук отметил, что белорусы своим участием в войне против России на стороне Украины отстаивают честь белорусского народа.

«Своим примером мы показываем, что белорусы не поддерживают режим Лукашенко и его действия», — подчеркнул Вадим Кабанчук.

Белорусы также заявили, что нельзя допустить снова, чтобы Беларусь стала контрабандным хабом. Кабанчук и Мельников подчеркнули, что их друзья, которые находятся в белорусских тюрьмах, призывают мир не торговаться политзаключенными, а соблюдать санкции в отношении режима Лукашенко.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли белорусы деятельность Батальона Калиновского и их борьбу, добровольцы сказали, что, по их оценкам, большинство белорусов одобряют их военную деятельность на стороне Украины. Многие белорусы участвовали в партизанских акциях, чтобы сорвать перевозку военной техники РФ и замедлить наступление РФ на Украину.

Представители батальона имени Кастуся Калиновского добавили, что еще много белорусов хотели бы присоединиться к белорусским инициативам в Украине и они чувствуют сильную поддержку со стороны граждан Беларуси, находящихся на родине.

Ян Мельников и Вадим Кабанчук заявили, что Батальон Кастуся Калиновского является частью Иностранного легиона ВСУ. В нем за Украину воюют граждане примерно 50 стран.

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