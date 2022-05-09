У посольства РФ в Швеции выставили скульптуру диктатора, который ест сам себя 9 9.05.2022, 20:55

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Фотофакт.

У посольства России в Швеции выставили скульптуру Диктатора. Ее автор – Елена Антонишина – родом из Санкт-Петербурга. Уже восемь лет она живет в Швеции. Кому именно посвящена скульптура, автор не уточнила, однако ее герой похож на президента России Владимира Путина. В песочнице, в которой он стоит голый, лежат игрушечные танки и красная кнопка, на которой написано "Нажми". Диктатор ест свою собственную руку, а в другой держит обезглавленную куклу. Антонишина отмечает: ее работа не о конкретной стране или человеке, а о Диктаторе, которому в определенный момент становится скучно – и он начинает свою страшную игру.

"Отвратительный. Жалкий. Он пилит ножку стула, на котором сидит. Он съедает себя. Так случается почти всегда при неуправляемой и неограниченной власти", – отмечает автор. По ее словам, весь цивилизованный мир должен уничтожить корни диктатуры, сообщает корреспондент издания "Гордон".

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