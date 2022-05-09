Бойцы Батальона Калиновского ликвидировали российского снайпера, а второго взяли в плен

Бойцы Батальона Калиновского ликвидировали российского снайпера, а второго взяли в плен5
- 9.05.2022, 21:03
- 14,356
Пленный оккупант сдал «все и всех».
Белорусские добровольцы из батальона имени Кастуся Калиновского ликвидировали одного российского снайпера, а другого взяли в плен.
Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.
«Чем занимаются наши ребята на фронте? Отловом российских снайперов!»
Вчера при аресте двух снайперов один избрал «концерт Кобзона», а другой – сдался в тюрьму – и сдал «все и всех!», - отмечается в сообщении.