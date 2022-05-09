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Бойцы Батальона Калиновского ликвидировали российского снайпера, а второго взяли в плен

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  • 9.05.2022, 21:03
  • 14,356
Бойцы Батальона Калиновского ликвидировали российского снайпера, а второго взяли в плен

Пленный оккупант сдал «все и всех».

Белорусские добровольцы из батальона имени Кастуся Калиновского ликвидировали одного российского снайпера, а другого взяли в плен.

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

«Чем занимаются наши ребята на фронте? Отловом российских снайперов!»

Вчера при аресте двух снайперов один избрал «концерт Кобзона», а другой – сдался в тюрьму – и сдал «все и всех!», - отмечается в сообщении.

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