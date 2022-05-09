Президент Евросовета вынужден был прятаться в укрытии из-за ракетного удара РФ по Одесской области 5 9.05.2022, 21:06

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Шарль Мишель

Фото: EPA

Сработала система ПВО.

Президент Евросовета Шарль Мишель во время визита в Одессу был вынужден прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя ЕС.

В своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что российские оккупанты бомбардируют Одессу практически каждый день, в том числе во время визита Мишеля. Они вместе посетили разрушенный жилой дом, где в результате попадания российской ракеты погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

Как пишет Politico, Шмыгаль и Мишель вынуждены были прервать переговоры, чтобы укрыться во время нового ракетного удара России по Одесской области.

Россия 9 мая нанесла удар по Одесской области четырьмя ракетами типа Оникс. Россияне вели обстрел из оккупированного Крыма. В результате авиаудара никто не пострадал, поврежден объект инфраструктуры. Вечером оккупанты снова выпустили по области ракеты, сработала система ПВО.

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