Пентагон: Все больше российских офицеров саботируют приказы идти в наступление 5 9.05.2022, 21:15

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Низкий моральный дух является одной из ключевых проблем российских захватчиков в Украине.

США видят "анекдотические сообщения" о том, что российские войска и "офицеры среднего звена разных уровней вплоть до уровня батальона" отказываются выполнять приказы двигаться вперед в новом наступлении на Донбасс. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника по обороне США.

По словам этого чиновника, офицеры "либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с той скоростью, с которой можно ожидать от офицера". Именно низкий моральный дух является одной из ключевых проблем российских захватчиков в Украине.

В настоящее время в Украине находятся 97 оперативных батальонно-тактических групп (БТГ) российских войск. По состоянию на 28 апреля было 92 БТГ. То есть, за 11 дней они добавили пять новых БТГ.

"Для них нет ничего необычного в том, что они перемещают один или два БТГ из Донбасса обратно в Россию для переоборудования или поставки, а затем возвращают их обратно, это нормально", – сказал чиновник.

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