В Китае из-за зловещего красного неба решили, что грядет конец света 9 9.05.2022, 21:23

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Фотофакт.

Недавно появились пугающие фото и видео из провинции Чжоушань в Китае: небо, окрашенное в неестественный кроваво-красный цвет. Некоторые местные жители решили, что наступает апокалипсис, однако метеорологи нашли более простое объяснение, пишет издание Global times.

Необычное явление зафиксировали в минувшую субботу. Пользователи принялись активно обсуждать его в социальных сетях. Многие посчитали багровое небо над Чжоушанем тревожным предзнаменованием из-за того, что город расположен по соседству с Шанхаем, где развернулась ожесточенная борьба с коронавирусом.

Некоторые настолько перепугались, что начали запасаться едой и всем необходимым на случай апокалипсиса. Однако в местном метеорологическом бюро предложили более простую версию.

Там объяснили, что причиной необычного явления стало преломление света в условиях тумана. Оказалось, что небо побагровело из-за света от рыбацких лодок, которых немало в порту Чжоушаня. Местная рыболовецкая компания подтвердила, что такой свет действительно исходил от их судов.

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