Воины бригады им. князя Острожского уничтожили российских оккупантов 9.05.2022, 21:55

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Видеофакт.

Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали оккупантам, как работает украинская артиллерия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в фейсбуке ОК "Північ".

"Украинские защитники из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского к уничтожению российского оккупанта подходят с юмором:

"Русня в Украине - на учениях, поэтому мы проверили ее физическую подготовку. Тема занятия для "второй армии мира": "Базовое физическое упражнение "челночный бег с наполненными штанишками"".

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