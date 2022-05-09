Воины бригады им. князя Острожского уничтожили российских оккупантов
- 9.05.2022, 21:55
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Видеофакт.
Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали оккупантам, как работает украинская артиллерия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в фейсбуке ОК "Північ".
"Украинские защитники из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского к уничтожению российского оккупанта подходят с юмором:
"Русня в Украине - на учениях, поэтому мы проверили ее физическую подготовку. Тема занятия для "второй армии мира": "Базовое физическое упражнение "челночный бег с наполненными штанишками"".