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В РФ убитых военных записывают как пропавших без вести

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  • 9.05.2022, 22:15
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В РФ убитых военных записывают как пропавших без вести
Фото: AP

Чтобы не выплачивать компенсации родственникам.

В России записывают большинство убитых своих солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В ЦПД напомнили, что 30 апреля президент РФ Путин подписал указ о выплате 3 млн рублей родственникам раненых российских военных и 5 млн рублей - родственникам погибших.

"Эти громкие обещания должны положительно повлиять на мобилизацию, поскольку за такие деньги многие рашисты готовы рискнуть жизнью. Но по этим заявлениям есть горькая реальность - РФ записывает большинство убитых солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать эту компенсацию", - говорится в сообщении.

Показательным примером этой истории стал погибший на крейсере "Москва" солдат-срочник Егор Шкребец, которого прокуратура РФ официально признала пропавшим без вести.

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