США второй раз в истории ввели ленд-лиз 12 9.05.2022, 22:26

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Джо Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который ускорит процесс отправки военной помощи Украине.

Сенат США 6 апреля единогласно принял законопроект о возрождении программы ленд-лиза. 28 апреля его утвердила Палата представителей (за проголосовали 417 конгрессменов, против – 10). Затем закон был отправлен на подпись президенту.

Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

"Голос Америки" объяснил, что Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты. Радиостанция отметила, что Байден и сегодня может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, но подписанный сегодня документ отменяет некоторые требования, предусмотренные этим законом.

Согласно тексту закона, не позднее, чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

Газета The Washington Post подчеркнула, что закон о ленд-лизе не связан с запросом Байдена, направленным Конгрессу, на выделение Украине еще $33 млрд в виде помощи в сфере безопасности, а также экономической и гуманитарной помощи. По данным издания, Сенат и Палата представителей могут рассмотреть данный запрос в ближайшие недели.

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