Блогер спросил у замминистра природных ресурсов нормально ли это — продавать колбасу из зубра 9.05.2022, 23:01

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Что ответил чиновник.

Белорусский блогер Андрей Паук позвонил заместителю министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александру Горошко и поинтересовался, нормально ли это — продавать в магазинах колбасу из краснокнижного зубра. Состоявшийся диалог он опубликовал на своем канале в YouTube, пишет zerkalo.io.

— Недавно новость была о том, что колбасу из зубров делают. Это так можно? - спросил Паук.

— Ну если выпущена официально заводом, значит можно. Когда зубры на законных основаниях были изъяты. Почему нельзя, — сказал Горошко.

— Так он вроде как краснокнижный.

— Краснокнижный, да. Но у нас есть законодательство в Беларуси, которое регулирует численность и по зубру. Если зубр признается больным, еще какие-то там параметры — тогда он подлежит изъятию.

— Колбаса из больных зубров?

— Ну почему больных? Он может повредить где-то ногу… В любом случае его ждет в дальнейшем или гибель, или что. Поэтому он изымается из природной среды и идет на переработку.

Ранее на сайте koko.by появились фотографии колбасы из зубра в одном из столичных супермаркетов. На «Гродненском мясокомбинате» подтвердили, что колбасу из зубра действительно производят.

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