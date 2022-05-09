Одесса снова подверглась ракетной атаке
- 9.05.2022, 23:05
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В городе раздаются взрывы.
Вечером 9 мая Одесса подверглась ракетной атаке. В городе раздаются взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне Одесса".
Идет ракетная атака по Одессе, сообщили изданию в оперативном командовании "Юг".
Как отмечает местное издание "Думская", в Одессе слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. Жителей призывают не покидать укрытий.
Пользователи соцсетей сообщают о семи взрывах в Одессе. Подробностей последствий ракетной атаки пока нет. В ОК "Юг" просят жителей не снимать и не публиковать места, где произошли взрывы.