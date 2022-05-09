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Байден о ленд-лизе: Это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

  • 9.05.2022, 23:17
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Байден о ленд-лизе: Это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

Каждый день Украина платит своими жизнями за то, что происходит.

Закон о ленд-лизе для Украины приведет к затратным для США шагам. Но прятаться от российской агрессии будет еще затратнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на подписании закона о ленд-лизе.

"Я хочу поблагодарить конгрессменов за то, что был принят этот законопроект. Это чрезвычайно важная помощь для Украины. Каждый день Украина платит своими жизнями за то, что происходит. Невозможно поверить в те зверства, которые происходят с российской стороны. Эти шаги являются затратными, но прятаться от агрессии обойдется еще затратнее", - заявил он.

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