закрыть
9 мая 2022, понедельник, 23:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага

  • 9.05.2022, 23:28
На Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага

Уничтожены 44 единицы техники.

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники оккупантов.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко