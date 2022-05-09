На Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага 9.05.2022, 23:28

Уничтожены 44 единицы техники.

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники оккупантов.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

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