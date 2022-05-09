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Группа «Ногу свело!» в новом клипе призвала российских оккупантов вернуться домой

  • 9.05.2022, 23:38
Группа «Ногу свело!» в новом клипе призвала российских оккупантов вернуться домой
Макс Покровский

«Назад, Россия».

Российская группа "Ногу свело!" 9 мая на своем канале в YouTube презентовала видео на песню "Назад, Россия", спетую на мотив футбольного гимна "Оле-оле".

В ролике показаны кадры с участием российской военной техники и российских военных, которые двигаются в обратную сторону.

"Оле-оле-оле-оле, ждут дома мамы солдат. Оле-оле-оле-оле, назад, Россия! Назад", – поет в каждом из шести куплетов фронтмен группы Макс Покровский, перечисляя поочередно тех, кто ждет российских оккупантов дома в РФ.

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