«Стыдно, что Беларусь втянули в этот позор» 1.06.2022, 7:53

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Юрий Яковишин

Как с «Белавиа» уволили отца семерых детей.

Многодетному отцу Юрию Яковишину не продлили контракт после 10 лет работы в «Белавиа». Это произошло после того, как его жена Елена вернула в администрацию Лукашенко орден Матери в знак протеста против того, что Беларусь позволила использовать свою территорию для бомбардировки Украины.

«Радыё Свабода» поговорила с Юрием об увольнении, поступке его жены и планах на будущее.

Жена Юрия Яковишина Елена — гражданка Украины, постоянно проживавшая в Беларуси. Сам Юрий — белорус с украинскими корнями. Пара воспитывает семерых детей.

После начала войны Елена в знак протеста вернула свою награду — орден Матери, который получила в 2019 году. В объяснении на имя Лукашенко она написала, что он утратил ее уважение и доверие как глава государства, так как позволил использовать территорию Беларуси для бомбардировок Украины.

«Меня заверили, что руководство намерено продлить со мной контракт»

Юрий Яковишин раньше служил в Вооруженных силах Беларуси — обслуживал авитехнику в Мачулищах. 10 лет назад уволился из армии и устроился работать в компанию «Белавиа».

20 мая 2022 года истек срок его очередного контракта. По словам Яковишина, раньше продление контракта было простой формальностью. Вот и в этот раз его заверили, что списки уже формируются и будут поданы гендиректору. Хотя Юрий не делал секрета из того, что полтора года назад, осенью 2020-го, попал под административный арест и отсидел 15 суток:

— Но на следующий день после публикации статьи о поступке моей жены мне сообщили, что один из руководителей «Белавиа» передумал. То есть он пришел в отдел кадров и начал пересматривать списки на продление контрактов, а меня собственноручно оттуда вычеркнул, — рассказал Юрий.

«Это все же не бегство. Елена уехала по моральным соображениям»

Поступок Елены, из-за которого он фактически лишился стабильной работы по специальности, Юрий одобрил и жену поддержал. Елена очень тяжело переживала начало агрессии России против Украины — в Николаеве жили ее мать и сестры со своими семьями. 27 февраля Елена Яковишина записала эмоциональное видеообращение, а в конце марта вернула свой орден в администрацию Лукашенко.

— Одно дело — писать письма, другое — совершить поступок, который привел к определенным потерям. Я не мог не поддержать ее. Тем более что я разделяю ее боль, ее тревогу за Родину и свою ответственность за то, что происходит в Украине. Конечно, я разделяю страдания украинского народа. У нас не так много законных инструментов для выражения своей позиции. Елена использовала именно законный инструмент, и мы оба считаем, что он всех очень поразил, — объяснил Юрий.

В начале апреля Елена вместе с семью детьми (двойняшкам Эвелине и Павлу исполнилось всего полтора года) уехала из Беларуси сначала в Польшу, а потом в Германию. Юрий последовал за семьей только после увольнения, в двадцатых числах мая. На вопрос, было ли это спонтанным решением, он ответил:

— Поступок серьезный. Однако это все же не бегство. Я бы сказал, что Елена уехала по моральным соображениям. Ее мать и другие родственники прятались в Николаеве от бомб и ракет, летевших со стороны Беларуси. И она посчитала невозможным для себя находиться там. Это как продолжать жить в Германии и ходить в местный бар, пока нацисты бомбят Минск, например. Сравнение, может быть, не очень удачное, но его поймут многие белорусы.

Здесь территория не оккупирована Россией, а добровольно предоставлена для осуществления агрессии. Поэтому Елена решила, что больше не может и не хочет здесь находиться.

«Война же идет с 2014 года — не надо думать, что она началась в феврале 2022-го»

Юрий Яковишин по национальности украинец. Он самостоятельно изучал украинский язык и, конечно же, внимательно следил за стремительно развивавшимися в Украине событиями. Как бывший военнослужащий (окончил военную академию, имеет звание капитана запаса) трезво оценивал ситуацию и понимал, что речь идет не просто о подготовке к обычным учениям.

— То количество техники, которое завозилось в Беларусь к границе Украины с востока, слишком большое! Укрепляются тылы, подвозятся госпитали — это азбука войны, это сигнал о том, что намечается нечто масштабное, что не будет ограничиваться обычными учениями. Хотя многие не верили, что начнется война. Но, с другой стороны, все очень логично. Было понятно, что Россия Крымом не ограничится и не удовольствуется куском Донбасса, который ей удалось откусить в 2014 году. Ей нужен будет не только сухопутный коридор в Крым. Война идет с 2014 года — не надо думать, что она началась в феврале 2022 года, — объяснил Яковишин предпосылки российского вторжения.

«Было очень стыдно за то, что Беларусь втянули в этот позор»

А вот то, что Беларусь разрешила использовать свою территорию для размещения ракет и российских войск, Юрия не удивило и не шокировало.

— Прежде всего, Беларусь — союзница России. Еще в то время, когда я служил в Вооруженных силах, я сам участвовал в совместных военных учениях. Это все прописано в Союзном договоре и других документах. Было очевидно, что Беларусь постараются максимально использовать для нанесения удара. Тем более что для атак на Киев и некоторые другие города было очень удобно использовать территорию Беларуси — Полесье и весь юг страны. Поэтому нападение не стало шоком. Было очень стыдно за то, что Беларусь втянули (или мы позволили себя втянуть) в этот позор, — признается он.

Юрий на 100% уверен, что Украина победит. Однако, по его мнению, война затянется надолго.

— Я предвижу, что это надолго. Россия не отступит от своих намерений, Путин не оставит Украину в покое, пока он жив и пока существует Украина. Исход этой войны только один: одна из сторон должна прекратить свое существование, по крайней мере в том виде, в котором они сейчас существуют, — заявил он.

«Я не беженец. Я уехал как свободный человек. Если захочу, то вернусь»

По его мнению, Беларусь тоже переживает очень сложный период, но впереди нас ждут еще более тяжелые времена.

— Часть страны сидит, часть уехала. И у меня нет четкого понимания, что будет с Беларусью. Есть важный фактор: как мы будем себя вести? Будем считать, что от нас ничего не зависит или что все-таки зависит? В личных беседах после 2020 года некоторые люди осуждали протестующих: мол, «от нас ничего не зависит». Я так не думаю. Я убежден, что многое зависит даже от самого маленького или простого человека.

Вот моя жена решила, что от нее что-то зависит. И она так выразила свою позицию — вернула награду. Если бы у тысяч других женщин и мужчин хватило мужества и убежденности в том, что от нас многое зависит, и они поступили бы так же, многое могло бы измениться, — считает Яковишин.

Юрий не считает себя беженцем:

— Я не беженец. Я уехал как свободный человек. Если захочу, то вернусь. Сроки трудно предсказать. Я не продал ничего из имущества. В Беларуси остаются мои друзья, мои близкие. Это моя страна. Я не обрываю концы, как говорят в армии — «штык в землю». Если буду понимать свою роль здесь, то обязательно вернусь в Беларусь.

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