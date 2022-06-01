США направят в Украину ракетные системы HIMARS 1.06.2022, 7:55

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Согласован новый пакет военной помощи.

В среду, 1 июня, США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него войдут в том числе и ракетные системы HIMARS.

Как пишет американское издание The Washington Post, администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности. Это критически важное оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

Пакет военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов будет также включать вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили, боеприпасы и другое.

По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.

В эссе, опубликованном во вторник вечером в The New York Times, президент США Джо Байден подтвердил, что решил "предоставить украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине".

В понедельник Байден заявил, что США не отправят Украине "ракетные системы, которые могут нанести удар по России". Однако, пишет издание, любая система вооружения может стрелять по России, если она находится достаточно близко к границе. По словам официальных лиц, пакет помощи, будет направлен на то, что США считают ракетами средней дальности — они обычно могут пролететь около 70 километров.

По словам высокопоставленных представителей администрации, украинцы заверили представителей США, что не будут запускать ракеты по территории России. Один из официальных лиц отметил, что передовые ракетные системы дадут украинским силам большую точность в нанесении ударов по российским объектам на территории Украины.

Ожидается, что Украина может использовать ракеты в восточной части Донбасса, где они смогут как перехватывать российскую артиллерию, так и уничтожать российские позиции в городах, где идут интенсивные бои, таких как Северодонецк.

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