Ученые обнаружили в Антарктиде бактерии со сверхспособностями 1.06.2022, 7:58

Открытие совершила группа специалистов из Чили.

В почвах Антарктического полуострова наиболее пострадавших от таяния льдов, обитает большое разнообразие бактерий.

В связи с тем, что в 21 веке развитие медицины набирает обороты, больше всего ученых беспокоят болезни, которые могут стать устойчивыми к антибиотикам. Таким образом, открытие бактерий в Антарктиде с генами, которые придают им естественную устойчивость к антибиотикам и противомикробным препаратам и потенциально могут распространяться за пределы полярных регионов, было интригующим и вызывающим удивление, как утверждают ученые из Чили.

Андрес Марколета, исследователь из Чилийского университета, возглавлявший исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, сказал, что эти «сверхспособности», которые развились, чтобы противостоять экстремальным условиям, содержатся в мобильных фрагментах ДНК, которые можно легко перенести в другие бактерии.

«Мы знаем, что в почвах Антарктического полуострова, одной из полярных областей, наиболее пострадавших от таяния льдов, обитает большое разнообразие бактерий», — сказал Марколета. «И что некоторые из них представляют собой потенциальный источник наследственных генов, придающих устойчивость к антибиотикам».

Ученые из Университета Чили собрали несколько образцов с Антарктического полуострова с 2017 по 2019 год.

«Стоит спросить, может ли изменение климата повлиять на возникновение инфекционных заболеваний», — сказала Марколета.

«В возможном сценарии эти гены могут покинуть этот резервуар и способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний».

Исследователи обнаружили, что бактерии Pseudomonas, одна из преобладающих групп бактерий на Антарктическом полуострове, не являются патогенными, но могут быть источником «генов устойчивости», которые не останавливаются обычными дезинфицирующими средствами, такими как медь, хлор или четвертичный аммоний.

Тем не менее, другой вид бактерий, которые они исследовали, бактерии Polaromonas, действительно обладают «потенциалом для инактивации антибиотиков бета-лактамного типа, которые необходимы для лечения различных инфекций», — сказал Марколета.

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