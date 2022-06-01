Путин боится волевых людей в своем окружении 1.06.2022, 8:06

Президент РФ проявил слабость.

Личная слабость вынуждает российского лидера Владимира Путина избегать наличия волевых людей в своем окружении: хозяин Кремля якобы боится держать таких в своей команде.

В этом в интервью Newsmax сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он осудил "слабость" России и Путина в стремлении убить его и заявил, что "плохой лидер будет иметь рядом с собой тех, кто слабее его".

"А кто сильный лидер? Тот, кто уверен в себе, и поэтому вокруг него мудрые и сильные люди, и он не боится, что эти сильные люди могут съесть его заживо", – объяснил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».