Путин боится волевых людей в своем окружении
- 1.06.2022, 8:06
Президент РФ проявил слабость.
Личная слабость вынуждает российского лидера Владимира Путина избегать наличия волевых людей в своем окружении: хозяин Кремля якобы боится держать таких в своей команде.
В этом в интервью Newsmax сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он осудил "слабость" России и Путина в стремлении убить его и заявил, что "плохой лидер будет иметь рядом с собой тех, кто слабее его".
"А кто сильный лидер? Тот, кто уверен в себе, и поэтому вокруг него мудрые и сильные люди, и он не боится, что эти сильные люди могут съесть его заживо", – объяснил он.