Абитуриенты БГУ смогут подать документы сразу на несколько факультетов

Абитуриенты БГУ смогут подать документы сразу на несколько факультетов1
- 1.06.2022, 8:31
Как это будет работать?
В пресс-службе Белорусского государственного университета (БГУ) сообщили, что абитуриенты смогут одновременно подать документы на специальности разных факультетов.
«Такое нововведение увеличивает шансы абитуриента стать студентом ведущего вуза страны», — отметили в БГУ.
Пока что это пилотная инициатива. Она будет доступна в личном кабинете абитуриента БГУ с 15 июня.
Выпускники смогут одновременно подать документы только на две группы специальностей математического и физического профилей. В первую входят специальности:
факультета прикладной математики и информатики;
механико-математического факультета;
факультета Совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета.
Во вторую специальности:
факультета радиофизики и компьютерных технологий,
физического факультета;
факультета Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова
факультета Совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета.
Как подать документы?
При электронной подаче документов абитуриент должен выбрать группу факультетов и указать приоритетные для него специальности.
Как объяснили в БГУ, если поступающий не проходит на специальность выбранного факультета, то автоматизированная система предложит ему следующую специальность из его списка приоритетов.
А если это специальность другого факультета, то документы будут перенаправлены сотрудниками технического секретариата. Но только при условии, что выбор проходит в рамках одной группы, и абитуриенту не придется «вручную» их перенаправлять в секретариат других факультетов.
Личный кабинет
В вузе напомнили, что в личном кабинете абитуриента можно подать документы в электронном виде. Нужно:
заполнить анкету и заявление,
загрузить фото,
разместить отсканированные аттестат или диплом,
сертификаты ЦТ,
документы, подтверждающие право на льготы при поступлении.
Там подчеркнули, что это не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а помогает обращаться сразу в секретариат своих факультетов, без приемной комиссии.
Кроме того, в личном кабинете можно следить за проходным баллом на свою специальность. Там же будет информация о зачислении.