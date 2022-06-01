Абитуриенты БГУ смогут подать документы сразу на несколько факультетов 1 1.06.2022, 8:31

Как это будет работать?

В пресс-службе Белорусского государственного университета (БГУ) сообщили, что абитуриенты смогут одновременно подать документы на специальности разных факультетов.

«Такое нововведение увеличивает шансы абитуриента стать студентом ведущего вуза страны», — отметили в БГУ.

Пока что это пилотная инициатива. Она будет доступна в личном кабинете абитуриента БГУ с 15 июня.

Выпускники смогут одновременно подать документы только на две группы специальностей математического и физического профилей. В первую входят специальности:

факультета прикладной математики и информатики;

механико-математического факультета;

факультета Совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета.

Во вторую специальности:

факультета радиофизики и компьютерных технологий,

физического факультета;

факультета Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова

факультета Совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета.

Как подать документы?

При электронной подаче документов абитуриент должен выбрать группу факультетов и указать приоритетные для него специальности.

Как объяснили в БГУ, если поступающий не проходит на специальность выбранного факультета, то автоматизированная система предложит ему следующую специальность из его списка приоритетов.

А если это специальность другого факультета, то документы будут перенаправлены сотрудниками технического секретариата. Но только при условии, что выбор проходит в рамках одной группы, и абитуриенту не придется «вручную» их перенаправлять в секретариат других факультетов.

Личный кабинет

В вузе напомнили, что в личном кабинете абитуриента можно подать документы в электронном виде. Нужно:

заполнить анкету и заявление,

загрузить фото,

разместить отсканированные аттестат или диплом,

сертификаты ЦТ,

документы, подтверждающие право на льготы при поступлении.

Там подчеркнули, что это не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а помогает обращаться сразу в секретариат своих факультетов, без приемной комиссии.

Кроме того, в личном кабинете можно следить за проходным баллом на свою специальность. Там же будет информация о зачислении.

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