Генерал Филипп Бридлав: ВСУ перерезают линии снабжения оккупантов под Харьковом 2 1.06.2022, 8:36

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Филипп Бридлав

Это поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев.

ВСУ оттесняют российские войска на север и восток от Харькова и могут отрезать линии снабжения оккупантов.

Об этом сообщил генерал в отставке Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США, в комментарии The New York Times.

"Украина сейчас оттесняет российские войска на север и восток от Харькова, в некоторых случаях обратно в Россию. Поэтому теперь украинцы угрожают отрезать российские пути снабжения и оттесняют свои силы в тыл", - отметил Бридлав.

По словам официальных лиц, перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев, столицу Украины, в начале войны. Украинские подразделения, вооруженные противотанковыми ракетами Javelin, запускаемыми с плеча, стреляли по российским солдатам, когда российские колонны длиной в несколько миль возле Киева перестали продвигаться вперед. Вторжение застопорилось, тысячи русских солдат были убиты или ранены. Затем Россия переориентировала свою миссию на восток.

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