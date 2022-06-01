Зеленский впервые озвучил ежедневные потери ВСУ на востоке Украины 12 1.06.2022, 8:57

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Владимира Зеленского

Ситуация на Донбассе очень тяжелая.

Ежедневные боевые потери на востоке Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми. Еще около 500 ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью Newsmax.

Он отметил, что ситуация на Донбассе очень тяжелая.

"Ситуация на востоке Украины очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек раненными в бою", - сказал он.

По его словам, Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах Украины, поскольку "мир объединяется вокруг нашего суверенитета".

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